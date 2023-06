Nuovo ’Divini’, si smonta il cantiere La minoranza attacca il sindaco

Si smonta il cantiere del Divini e la minoranza attacca il sindaco. Nella giornata di ieri l’impresa incaricata di ricostruire l’Itts Divini, dopo uno stop di oltre tre anni dovuto prima al rinvenimento di reperti archeologici e poi per il fallimento della prima ditta aggiudicatrice, ha iniziato le operazioni di smontaggio del cantiere. O questo è quel che sembra ai settempedani e i consiglieri di ’Insieme per San Severino’ puntano il dito contro Rosa Piermattei (nella foto) benché l’opera sia di competenza della struttura commissariale attualmente governata dal senatore Guido Castelli (Fratelli d’Italia): "Nel giorno in cui gli attoniti cittadini settempedani vedono l’impresa incaricata della costruzione della scuola e della palestra del Divini caricare e spedire altrove le attrezzature di cantiere (apprestandosi a smontare anche la gru), riecheggiano le parole del sindaco del 28 dicembre 2020, durante una teatrale cerimonia di riconsegna del cantiere del Divini, alla presenza del commissario Legnini e di altri illustri ospiti (assente, perché non invitata, la Provincia, proprietaria dell’immobile): “Oggi ripartiamo e vorrei rassicurare tutti sul fatto che il prossimo anno scolastico sicuramente si tornerà a lezione nel nuovo complesso che sarà moderno e funzionale ma, soprattutto, sicuro“".

Secondo i consiglieri un’abile mossa pre-elettorale: "Quella dichiarazione la aiutò sicuramente molto in campagna elettorale, durante la quale sbandierava una ricostruzione pubblica che, in verità, è ancora al palo. Ora, a campagna elettorale terminata, la realtà è sotto gli occhi di tutti. Operare politicamente perché la Provincia fosse esautorata dalla struttura commissariale e il sindaco avesse il controllo della situazione (anche attraverso la nomina di un direttore dei lavori di sua fiducia) ha portato al blocco del cantiere e il sindaco stesso se ne guarda bene dall’informare i cittadini, trattati come sudditi immeritevoli di spiegazioni. La propaganda scriveva “I lavori inizieranno a breve e dovranno essere conclusi, in base ai termini contrattuali, entro 150 giorni“. I fatti la stanno clamorosamente smentendo. E la città assiste inerme al suo inarrestabile declino. Fino a quando?".

Gaia Gennaretti