Nuovo formato musicale,. Artem di "Mare fuori" ospite del Mia Clubbing

Per inaugurare il nuovo formato musicale il Mia Clubbing, la discoteca di Porto Recanati, questa sera fa un doppio regalo ai suoi giovani aficionados. Nel locale sul lungomare di Scossicci verrà infatti Artem (foto), noto come Giuseppe Pagano (soprannominato Pino O’ Pazz) nella popolarissima serie televisiva della Rai "Mare fuori". Inoltre per l’occasione l’ingresso sarà gratuito per tutti purché entrando prima della mezzanotte. "Lolita" il nome del nuovo formato che sarà incentrato su suoni pop, urban e trap, con la consolle del Mia capitanata dal deejay Jody Rossini e dal vocalist Matteo Diamante. Tornando ad Artem, nome completo Artem Tkachuk, è attore italiano di origini ucraine classe 2000, diventato famoso grazie alla serie tv prodotta da Rai Fiction e giunta alla quarta stagione. In queste settimane è visibile anche nel videoclip della canzone del rapper napoletano Geolier presentata al Festival di Sanremo e sarà tra i partecipanti di "Pechino Express". Per info e prenotazioni 0717592754- 3394339511.