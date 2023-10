Nuovo gestore per nido e infanzia

Il bando di gara per i servizi educativi di nido e centro per l’infanzia del Comune di Tolentino è stato vinto dalla Cooss Marche cooperativa sociale onlus di Ancona. "Grazie al supporto della Cuc (Centrale unica di committenza) dell’unione montana Potenza Esino Musone che ha svolto le attività di gara europea a procedura aperta – spiega l’ente –, siamo ora in grado di procedere all’affidamento per i prossimi due anni, con opzione di rinnovo per altri due, dei servizi. La Cooss Marche è già presente nei nostri nidi da alcuni anni; questo ci garantisce un adeguato passaggio di consegne senza nessuno stravolgimento o sconvolgimento per i bambini. Oltre a quanto già stava facendo, ora la Cooss avrà il nuovo compito di gestione interna dei nidi, sempre sotto il controllo attento del Comune e dei comitati". "Siamo felici – afferma l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni – che una cooperativa già presente da tempo, inserita dalla precedente amministrazione, che conosce la nostra realtà abbia vinto il bando. La cosa più importante è che, come ribadito più volte, con questo passaggio si regolarizza una situazione ibrida che ingessava anche la normale amministrazione delle attività educative, essendo impossibile mescolare il personale, e che aveva creato in passato alcune criticità di gestione. Tutto questo ci rassicura sul corretto e proficuo svolgimento delle attività: il passaggio di consegne sarà sereno e ordinato".

La nuova gestione avrà inizio a gennaio con la ripresa delle attività scolastiche dalla pausa di Natale. "I dipendenti comunali sono e rimarranno tali, nessuno perderà i suoi diritti – tiene a precisare l’assessore –, l’unica differenza sarà data da chi organizza il servizio. Inoltre informiamo i cittadini che il comitato di gestione degli asili nido verrà convocato a breve in quanto, come ogni anno, deve essere rinnovato. Le assemblee dei due nidi (Green e Cucciolo) si riuniranno per eleggere i propri rappresentanti, che si andranno ad aggiungere a quelli già nominati dal Consiglio comunale un anno fa. Il contributo dei comitati, insieme al lavoro dell’amministrazione, permetterà il mantenimento di standard sempre elevati".

L’importo di aggiudicazione è pari a 899.805,168 euro così suddivisi: 449.902,58 (di cui 10.000 euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) per la durata dell’appalto di due anni; e altri 449.902,58 (di cui 10.000 sempre per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) per l’opzione di rinnovo per ulteriori due anni.