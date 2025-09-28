"Nuovo gestore unico per l’acqua. Non a norma, pesante e costoso"

"Le ragioni dell’astensione alla delibera sul gestore unico per l’Ato 3 sono state espresse in consiglio comunale, a cui Belvederesi poteva partecipare, almeno come uditore, in quanto presidente dell’Atac". I consiglieri del centro sinistra (nella foto Letizia Murri) spiegano la loro posizione scettica "per quella che sarà una gestione incompatibile con il contesto normativo e giurisprudenziale". Dallo statuto allegato alla proposta di delibera del gestore unico "emerge che sta nascendo non una società consortile finalizzata a fondere le 7 società multiservizi, ma un involucro che lascia la gestione a ognuna per il proprio segmento territoriale di competenza. Nemmeno si capisce se il gestore unico avrebbe gestito le bollette e i contratti con l’utenza o sarebbero state le società operatrici". Altro punto posto in consiglio comunale il peso del consiglio di amministrazione della nuova società: "anziché unico e di dimensioni contenute rappresentativo dell’insieme dei Comuni e delle società, prevede due organi societari distinti, consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, pesante e oneroso con ben 17 componenti retribuiti". Alla luce della normativa gli esponenti di opposizione ritengono "che l’intero processo potrebbe non superare il vaglio degli organi preposti ad assicurare il rispetto della legge. Avevamo indicato – sottolineano – come suggerito dal coordinamento marchigiano per i movimenti per l’acqua, il percorso attuato in provincia di Cuneo dove, a partire da una situazione analogamente frammentata, si è dato vita a una società consortile predisposta per un funzionamento e una gestione effettivamente unitaria del servizio idrico di tutto l’ambito".