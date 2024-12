Nuovo gruppo in consiglio:: "La priorità è il programma"

Nasce in consiglio comunale un nuovo intergruppo e minaccia di essere una spina nel fianco del sindaco. Chiede a Fabrizo Ciarapica rispetto del programma elettorale e più attenzione per le priorità della città. Lo compongono tre esponenti della maggioranza di centro destra, cioè i leghisti Fabiola Polverini e Giorgio Pollastrelli e, con loro, Pierpaolo Turchi, che ha di recente detto addio a Vince Civitanova per posizionarsi nel ruolo di indipendente.

"Vogliamo – è la spiegazione – promuovere un’azione politica più incisiva all’interno del consiglio comunale. Questa nuova compagine nasce dalla necessità di un cambio di rotta, non più rinviabile, per ripartire da ciò che due anni fa decretò la vittoria del centro destra: il programma politico amministrativo". Dunque, delusione di fondo e esigenza di un cambio di rotta con barra puntata sul documento sottoscritto dalla coalizione è la richiesta con cui sindaco e assessori dovranno fare i conti. Un monito che arriva dopo la debacle consiliare sulle varianti urbanistiche, una sbandata che ha portato il sindaco a dichiararsi tutor dell’assessore all’urbanistica Roberta Belletti.

"Nonostante siamo stati eletti in gruppi diversi – chiariscono i tre – intendiamo onorare la fiducia degli elettori, lavorando insieme per il bene della nostra città, a partire dalle priorità, e quindi dai problemi reali e concreti". E aprono a nuovi ingressi: "Ognuno manterrà in tasca la sua tessera di partito, ma il gruppo è aperto a tutti i membri del consiglio, senza pregiudiziali, che hanno a cuore Civitanova e i civitanovesi". Tra le prime azioni programmate, una serie di incontri con le categorie produttive e le associazioni locali "per garantire – dicono – un confronto continuo con la cittadinanza e ascoltare le esigenze di chi vive e lavora in città, un dovere fondamentale per chi ha il compito di governare".