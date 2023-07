Nuovo impianto di riscaldamento a Sant’Agostino

Anche se fuori fa caldo, la chiesa di Sant’Agostino di proprietà comunale si prepara a rendere funzionante il nuovo impianto di riscaldamento per il prossimo inverno. Il dirigente dell’Ufficio tecnico, infatti, in questi giorni ha ufficializzato l’incarico per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento della chiesa per il miglioramento dell’efficientamento energetico. Come spesso accade, ci si è rivolti a professionisti esterni perché "il personale interno è già pienamente impegnato nei molteplici compiti d’istituto e nelle numerose attività programmate dall’amministrazione e non è in possesso dei necessari titoli abilitativi previsti per legge". La scelta è caduta sull’Atp costituita dall’architetto Michele Schiavoni e dall’ingegnere Aldo Tuzio che, con uno sconto del 20%, hanno offerto di eseguire la prestazione per l’importo di 5.131euro. Il finanziamento che arriva dal ministero per interventi di efficientamento energetico sul patrimonio comunale ottenuto dal Comune ammonta a 130mila euro complessive e "quest’anno – aveva annunciato il sindaco Antonio Bravi – servirà per il nuovo impianto di riscaldamento della chiesa di Sant’Agostino, richiestissimo da tante persone (che hanno patito il freddo ndr), mentre il prossimo anno lo destineremo per realizzare l’impianto fotovoltaico al Palazzetto dello sport che ci permetterebbe di risparmiare sugli importanti consumi energetici".

Antonio Tubaldi