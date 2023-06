Nuovo impianto sportivo, ok al progetto

di Asterio Tubaldi

Approvato dalla Giunta il progetto definitivo per l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione del campetto di calcio e del campetto pertinenziale, da adibire ad impianto sportivo polivalente indoor del Rione Castelnuovo, finanziato dal Pnrr per l’importo complessivo di 656.169 euro. "Con questo abbiamo approvato tutti i sette progetti di rigenerazione urbana che siamo riusciti a farci finanziare dall’Unione Europea per la somma totale di oltre 5 milioni di euro – sottolinea soddisfatto il sindaco Bravi – tutti progetti importanti nei quartieri storici di Recanati che daranno ancora più lustro alla città. A Castelnuovo convergeranno oltre un milione e settecentomila euro di lavori fra questo, la trasformazione dell’immobile dell’ex asilo Carancini a centro polivalente culturale e quello dell’area adiacente al Dopolavoro, ex cortile delle Clarisse, a spazio pubblico polivalente. Un plauso a tutta la squadra dei nostri uffici tecnici che hanno lavorato duramente, in tempi velocissimi, per l’aggiudicazione dei fondi del Pnrr". Il progetto prevede, oltre il rifacimento del campo sportivo, oggi a servizio della scuola elementare "Carlo Urbani" di Castelnuovo, dotato di apposita copertura e di un locale adiacente da utilizzare come servizi igienici e tecnici, l’ampliamento e la sistemazione del parcheggio esistente con il miglioramento dell’accesso su via Spazzacamino, il collegamento viabile tra l’attuale campo e l’area esterna della scuola e la relativa riqualificazione dell’area dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. "Quando si realizza una nuova struttura sportiva per le scuole e le nostre società è sempre una bella notizia perché gli spazi a disposizione non bastano mai – ribadisce l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Fiordomo –. In particolare, questa palestra a basso impatto ambientale, nel pomeriggio potrà servire per la pallavolo, il basket, il calcio a cinque e magari per qualche attività di quartiere, penso allo yoga o alla ginnastica dolce. L’ampio parcheggio vicini la renderà molto utile". Come per gli altri progetti di rigenerazione urbana, entro il mese di luglio è previsto l’affidamento dei lavori su gara d’appalto e nell’autunno prossimo l’apertura del cantiere.