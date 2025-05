Nuovo incarico per Giorgio Pollastrelli nella "Rete dei consiglieri locali dell’Ue"

Il consigliere provinciale Giorgio Pollastrelli (nella foto) è stato ammesso alla "Rete dei consiglieri locali dell’Ue", un’iniziativa gestita dalla Commissione europea e dal Comitato europeo delle Regioni, che conta già oltre 3mila amministratori locali. La Rete ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra l’Unione Europea e i cittadini attraverso il coinvolgimento diretto dei rappresentanti eletti a livello locale. "Credo fermamente che questa iniziativa rappresenti una straordinaria opportunità per rafforzare il legame tra le istituzioni europee e le comunità locali – commenta Pollastrelli – perché proprio dai territori e dagli amministratori locali può partire una nuova spinta per un’Europa più vicina, più comprensibile, più partecipata". L’adesione alla Rete consente al consigliere locale dell’Ue di beneficiare di strumenti utili per rafforzare la propria azione sul territorio: visite di studio a Bruxelles, sessioni di formazione, seminari tematici e materiali informativi personalizzati per facilitare il dialogo con i propri cittadini sui temi europei. A tal riguardo, al consigliere locale dell’Ue viene richiesto un impegno attivo nel promuovere le questioni europee nel dibattito pubblico locale, stimolando eventi, incontri o momenti di discussione.