Nuovo indirizzo al ’Galilei’. Si può studiare il cinese

Liceo scientifico sempre più internazionale. Dal prossimo anno scolastico, infatti, al ’Galilei’ sarà attivato un nuovo indirizzo di lingua cinese. "Tale percorso innovativo, in attesa di approvazione da parte della Regione Marche, prevista entro dicembre, colloca il ’Galilei’ come prima scuola delle Marche ed unica nel suo genere nel nostro territorio - spiegano dal liceo -, andando ad arricchire culturalmente la città di Macerata, patria del grande studioso Matteo Ricci, e permettendo l’avvio di programmi di scambio interculturale con la Cina". Il piano di studi prevede 34 ore settimanali al primo biennio, 36 ore al secondo biennio ed ultimo anno, che integra le discipline già presenti nel Liceo nuovo ordinamento con Lingua e cultura straniera cinese nei cinque anni di liceo, Sinologia nel 3°, 4° e 5° anno di corso e Diritto ed Economia a partire dal 2° anno. Un Liceo ’internazionale’ perché si focalizza sullo studio delle lingue straniere: cinese e inglese. La lingua cinese si avvale della presenza dell’esercitatore madrelingua per un’ora a settimana. La disciplina Storia nel triennio è veicolata anche in lingua cinese. La lingua inglese viene potenziata attraverso la metodologia Clil che prevede moduli nelle seguenti discipline: Storia nel biennio, Fisica, Filosofia, Scienze naturali e Diritto ed Economia (Business English). Inoltre non sono previsti costi aggiuntivi per le famiglie grazie alle collaborazioni che saranno avviate con l’Istituto Confucio dell’Università di Macerata e la Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci. Sarà possibile conoscere l’offerta formativa del liceo nelle giornate di domenica 15 dicembre, sabato 18 gennaio e domenica 26 gennaio in cui saranno presentati tutti gli Indirizzi attivi - Nuovo Ordinamento e Scienze Applicate - e le varie progettualità: Liceo scientifico Matematico, Liceo scientifico con potenziamento di informatica e Liceo scientifico con curvatura economico finanziaria. Ad arricchire le presentazioni negli Open Day la presenza del Dirigente scolastico Roberta Ciampechini, dei docenti impegnati nell’orientamento, del personale della scuola e di molti studenti e studentesse che daranno vita ai vari laboratori.