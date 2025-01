Nuovo indirizzo all’istituto Mattei. Corso di trasporti e logistica

L’istituto Mattei di Recanati ha ampliato la sua offerta educativa, introducendo una nuova opzione per l’indirizzo trasporti e logistica.

Da quest’anno infatti, dopo il biennio comune, gli studenti possono scegliere tra l’articolazione logistica, già attiva, e la nuova articolazione conduzione del mezzo. Questa novità risponde alla crescente domanda di personale qualificato nel settore, frutto di un dialogo continuo con aziende locali e università. Tra i partner dell’iniziativa ci sono realtà come Pepa Group, Transadriatico Soc. Coop. e Confartigianato, che stanno contribuendo donando attrezzature e offrendo il loro supporto come esperti esterni.

L’istituto ha inoltre attivato una curvatura E-commerce, che prepara gli studenti alla gestione degli ordini online e alla creazione di siti di e-commerce, un settore in forte espansione. L’indirizzo trasporti e logistica offre numerosi sbocchi professionali: oltre a percorsi universitari come ingegneria gestionale, dei trasporti o logistica, gli studenti possono entrare subito nel mondo del lavoro in aziende di spedizioni, logistica, e-commerce, o nei terminali merci di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, settori con un’alta richiesta di esperti.

Inoltre, l’istituto Mattei propone anche corsi in elettronica, chimica, meccanica, informatica e telecomunicazioni.