Nuovo info point bike realizzato a San Claudio

Taglio del nastro per il nuovo info point bike di San Claudio a Corridonia realizzato con i fondi Gal Sibilla. Trova quindi concretezza uno dei progetti, partiti nel 2019, inseriti nell’ambito Pil "La bellezza in bicicletta" nato dall’unione dei Comuni di Tolentino, Petriolo, Mogliano e Corridonia con l’intento di promuovere una rete di percorsi e servizi dedicati al turismo "dolce".

L’inaugurazione è stata inoltre l’occasione per presentare "Corridonia – Esperienze infinite, destinazione unica", la rinnovata guida turistica, sia in italiano che in inglese, redatta grazie anche al contributo della Regione Marche per lo sviluppo del turismo lento. "Due progetti con una stretta connessione – ha sottolineato la sindaca Giuliana Giampaoli affiancata dall’assessore al turismo Massimo Cesca –, San Claudio è una località molto apprezzata che si presta anche al passaggio dei ciclisti, non a caso in questa nuova struttura c’è un’ala dedicata completamente alle loro esigenze, ovvero una vera e propria officina".

Diego Pierluigi