Nuovo Ipsia, altro passo in avanti alla ricerca dell’impresa per i lavori

Al via la gara d’appalto per realizzare il nuovo plesso scolastico Ipsia ’Frau’ di San Ginesio. "Prosegue nei tempi previsti l’iter che porterà alla realizzazione di un moderno e funzionale istituto, di grande importanza per il nostro territorio – afferma l’assessore comunale Giordano Saltari (nella foto), con delega all’urbanistica e alla ricostruzione -. Oggi (ieri, ndr) è avvenuta la pubblicazione del bando per la procedura di gara, al fine di individuare la ditta che eseguirà i lavori". I fondi, pari a 8.397.670,40 euro (di cui 6.779.640,87 euro per i lavori), provengono dall’ordinanza speciale numero 9 del 2021 del commissario straordinario per la ricostruzione. Il soggetto attuatore è il Comune di San Ginesio, mentre la gara è stata espletata dalla Stazione appaltante della Provincia di Macerata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il termine di esecuzione è fissato in 330 giorni. I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia. Il progetto è stato sviluppato secondo le linee guida del gruppo di esperti della Abf Fondazione Andrea Bocelli, che ha donato la progettazione e il project management dell’intervento, coadiuvando lungo tutto il percorso il rup (responsabile unico del procedimento), l’architetto Isabella Tonnarelli, insieme allo staff dell’ufficio tecnico sisma del Comune. Il team multidisciplinare che ha ideato l’opera è composto da Laura Biancalani, direttore generale Abf, Serafino Carli referente pedagogico, i progettisti, ovvero l’ingegnere Paolo Bianchi, l’architetto Massimo Alvisi e gli ingegneri Gianluca Serpilli e Martina Barigelli. L’edificio si svilupperà in tre blocchi adiacenti, le cosiddette "tre scatole della scienza", su oltre 2.800 metri quadrati, con una struttura antisismica certificata in classe di resistenza IV. Per l’Ipsia (quarta scuola targata Abf dopo Sarnano, Muccia e Camerino), si prevede quindi un tempo di costruzione di circa 330 giorni di lavoro. Ci saranno 5 laboratori innovativi: legno e liuteria, meccanica e meccatronica, elettrotecnica e automazione, disegno e maker room, scienze sperimentali; 10 aule per lezioni frontali, 3 per lezioni all’aperto, spazi per la socialità tra Agorà, laboratorio di musica e biblioteca diffusa. Il tutto, per 180 studenti. "Un nuovo concetto di scuola, all’insegna della tecnologia, dell’innovazione e della sperimentazione, per formare gli ’artigiani del futuro’", come spiegato più volte da Abf.