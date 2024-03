Nuovo libro di Sagripanti: storie di mare e marinai della Civitanova che fu

Vissuti umani che si intrecciano con storie di mare e di marinai, di personaggi, di lancette e della Civitanova che fu. Si chiama ‘Racconti del porto di Civitanova’ il nuovo libro di Ubaldo Sagripanti, psichiatra civitanovese con la passione per il mare, la vela e la scrittura, la cui presentazione si terrà domenica, alle 17.30, al Club Vela. In quindici capitoli, l’autore traccia un filo tra racconti autobiografici, storie inventate e luoghi reali di Civitanova, dalle barche ai cantieri, passando per Cristo Re e i moli. "I vissuti di uomini e donne – scrive Sagripanti nella prefazione - rimangono nell’ambito di famiglie e amici, eppure sono proprio quelli che, tutti insieme, distinguono un posto dall’altro e compongono l’identità di un’intera gente che si tramanda al di là dei cambiamenti dei luoghi e della storia stessa. Questi racconti ne narrano soltanto alcuni: appena qualche scampolo del tessuto invisibile che componiamo anche noi come fili nuovi intrecciati ai più vecchi". L’iniziativa di domenica è in collaborazione con l’associazione ‘Ricordi d’Amare’, Club Vela e Centro Studi Civitanovesi.

Francesco Rossetti