Nuovo marciapiede in via Sirolo

"Pensiamo a quante opportunità di sviluppo – commenta soddisfatto il sindaco Bravi – si potranno aprire per la nostra città nei prossimi anni con gli interventi che stanno per essere realizzati: associazionismo, sociale, cultura, turismo, istruzione, ambiente... Dopo la partecipazione ai bandi, l’ottenimento dei contributi, la progettazione, finalmente si arriva all’affidamento delle opere". Posta il suo commenta insieme alla foto dei lavori avviati in via Sirolo per la realizzazione del nuovo marciapiede, assolutamente necessario per la sicurezza dei pedoni, lavoro finanziato con un contributo di 550.000 euro dal Pnrr che comprende anche la manutenzione dei ponti e la messa in sicurezza dell’affaccio di via Monte Conero. L’appalto dei lavori era stato aggiudicato a gennaio scorso per la somma lorda di 333.388 alla ditta molisana Acquaviva Srl d’Isernia. Insieme a questo con il recupero dell’Iva dei lavori di adeguamento dello Stadio Tubaldi sono partiti anche altri lavori di manutenzione delle strade per la somma complessivo di 220 mila euro. Al sindaco fa eco l’assessore ai lavori pubblici con la notizia che sono state approvate dalla giunta le linee progettuali per la ristrutturazione dell’ex Filanda Mattutini, edificio che risale agli anni 20 del secolo scorso (sede nel passato delle colonie estive dei bambini e di uffici per il commercio del bestiame che si svolgeva nel vicino Campo Boario). Anche qui l’intervento è stato reso possibile grazie ai fondi del Pnrr. "Nel giro di pochi mesi sarà pubblicato il bando di gara e subito dopo l’avvio del cantiere" promette Fiordomo.

Asterio Tubaldi