Nuovo medico. A Montecosaro alto lo studio

"Lo studio della dottoressa Ilaria De Leo sarà a Montecosaro alto". È quanto comunica la sindaca Lorella Cardinali in merito all’ambulatorio in cui prenderà servizio la dottoressa Ilaria De Leo, medico di medicina generale chiamata in sostituzione della dimissionaria Ilaria Rossiello. Sull’eventualità che lo studio si spostasse a Montecosaro alto si era espressa in maniera nettamente contraria la lista di opposizione "Siamo Montecosaro", sottolineando le difficoltà logistiche per anziani e disabili. "Per motivi organizzativi e professionali – ha precisato la sindaca –, la dottoressa ha deciso di collocarsi nello studio a Montecosaro alto che gestirà con la collega, dottoressa Scoponi, avendo così sin da subito uno spazio autorizzato e perfettamente organizzato. Faccio presente che questa sarà una destinazione di alcuni mesi. In collaborazione con l’Ast di Civitanova, stiamo verificando l’utilizzabilità dei locali sanitari attualmente utilizzati per i prelievi in via Roma, in modo da poterli destinare anche per gli studi dei medici di base e metterli a disposizione. In questo momento, non siamo in grado di dare tempistiche certe, ma stiamo lavorando per accorciare al massimo i tempi. Comprendo appieno il disagio di questa scelta, però vorrei ricordare che un medico di base è un libero professionista che dopo aver scelto il paese, stipula un contratto con l’Ast e decide liberamente dove aprire lo studio".

f. r.