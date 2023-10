Nuovo mezzo grazie alla Carima

Oggi, alle 11 in piazza della Libertà a Tolentino, cerimonia ufficiale di consegna di un nuovo mezzo acquistato dal Comune con il contributo della Fondazione Carima. Sarà utilizzato per le attività dell’ufficio servizi sociali. Saranno presenti il sindaco Mauro Sclavi, il presidente della Fondazione Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi e l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni. Si tratta di un Opel Movano a nove posti di colore bianco, con allestimento per il trasporto di soggetti diversamente abili. "Grazie alla sensibilità della Fondazione – sottolineano sindaco e assessore – abbiamo potuto dotarci di un ulteriore mezzo".