Nuovo mezzo per il Comune

Si arricchisce di un nuovo mezzo il parco auto a disposizione del Comando della Polizia Municipale di Recanati, e lo fa quasi a spesa zero. Infatti la nuova autovettura è frutto di un sequestro al fine della confisca, avvenuto nell’agosto di quattro anni fa, a causa di un incidente stradale. L’automobilista coinvolto, infatti, era risultato alla guida in stato di ebbrezza. La procedura di confisca, in questi anni, è andata avanti sino al giudizio finale della Corte di Appello di Ancona e all’ordinanza del Prefetto dell’ottobre scorso. L’Amministrazione comunale non si è lasciata sfuggire l’opportunità di chiedere che il mezzo le venisse assegnato per il servizio di vigilanza del territorio e così è stato. L’unica spesa – quantificata in 470 euro – in capo all’amministrazione è relativa allo svolgimento delle pratiche amministrative e di trascrizione della nuova proprietà del veicolo affidate alla Soc. Lanciani di Macerata con sede anche a Recanati.