Nuovo Ospedale di Macerata, Carancini si metta l'animo in pace, si farà entro il 2023

"Carancini si metta l’animo in pace. Il nuovo ospedale di Macerata si farà e nel rispetto dei tempi previsti. Capisco che questo dia fastidio a chi in passato ha governato – e male – città e regione, inondando i cittadini maceratesi di chiacchiere che, purtroppo, non hanno edificato nemmeno un mattoncino dell’ospedale del capoluogo. Ma è la verità che nessuna fake news può confutare". Così Simone Livi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in merito all’interrogazione del Pd discussa ieri. "Entro la fine del 2023 – continua Livi – sarà bandita la gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ospedale. Quindi, la pubblicazione del bando per l’appalto integrato a seguito di verifica e approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche. Dal Pd solo vuote parole e sterili polemiche. In conferenza dei servizi è stata condivisa la definizione del layout funzionale e del numero dei posti letto: 379 accreditati con i flussi attuali, ampliabili a 434 in caso di necessità o di ampliamento dei servizi offerti dalla struttura. Il Comune di Macerata, con la definizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, avvierà la procedura per l’esproprio; il costo dell’opera, preventivato nel 2022 a circa 140 milioni, è già completamente coperto".