Nuovo ospedale e sanità locale. Incontro con politici ed esperti

La sanità nelle Marche e a Civitanova. Se ne parla venerdì in un incontro pubblico organizzato dal Pd nell’aula consiliare di via Buozzi alle 21. "Un tema – spiegano i Dem – reso più urgente dalle statistiche secondo cui un numero crescente di marchigiani rinuncia alle cure o si rivolge a strutture private, mentre nelle strutture pubbliche il personale è in calo". All’incontro parteciperanno rappresentanti del partito ed esperti del settore: Anna Casini, capogruppo Pd in Regione, Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto e vicesegretario provinciale, Lidia Iezzi, segretaria comunale, e Francesco Micucci capogruppo in consiglio comunale. Con loro interverranno la dottoressa Laura Quintavalle e Franco Pesaresi, coordinatore nazionale del Patto per la non autosufficienza. Al centro del dibattito il futuro dell’ospedale di Civitanova, il rilancio della medicina territoriale, le difficoltà di realizzazione della casa della comunità e la mancata riconversione del Covid Hospital. Sarà inoltre affrontata la questione dell’esclusione di Civitanova dai finanziamenti Pnrr per le apparecchiature sanitarie.