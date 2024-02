Nuovo ospedale, il Pd all’attacco: "Il progetto e i soldi non ci sono, operazione ai limiti della legalità"

"Per l’ospedale di Macerata non c’è ancora un progetto. Ad oggi, dopo tre anni di giunta regionale Acquaroli, va ancora scelto il progettista. Poi la fattibilità economica e tecnica, e ancora la messa a bando per l’assegnatario dell’appalto e per realizzare l’esecutivo. Ma non solo. Le risorse, al contrario di quanto dichiarò l’assessore Baldelli, non ci sono. La Regione intende attingere a quelle del sisma per la realizzazione dell’ospedale, e intende farlo in una maniera imbarazzante, ossia trasformando 6,2 milioni in 110 milioni. Qualcosa che è al limite della legalità. Parcaroli è poi invisibile". Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, parla di "fallimento" riferendosi alla questione dell’ospedale di primo livello atteso in città. Le problematiche, secondo Carancini e il Pd, sarebbero due: quella legata al progetto che manca e quella che concerne le risorse. "La Regione dice che l’opera è coperta dai fondi sisma. Secondo Baldelli, ci sono gli atti. Secondo l’ingegner Marco Trovarelli, direttore di dipartimento dell’ufficio speciale per la ricostruzione, gli interventi per l’ospedale "troveranno copertura solo con l’adozione di specifica ordinanza del commissario". Guido Castelli da assessore regionale chiese di utilizzare le risorse del sisma per realizzare l’ospedale, gonfiando enormemente le cifre per arrivare da 6,2 milioni, destinati per metà all’ex Cras e per metà ad alcune palazzine dell’ospedale attuale, a 110. A quella richiesta il commissario dell’epoca, Legnini, non rispose. Castelli, insediato nell’ufficio ricostruzione, sulla base delle stime di Trovarelli non ha spostato le risorse. In sostanza non ci sono né il progetto né i soldi". Carancini parla di "una mossa opaca, ai limiti della legalità". "La nostra è un’operazione verità – aggiunge la deputata Irene Manzi –, bisogna chiarire cronoprogramma e risorse. Il comunicato che dice l’Anac, l’autorità anticorruzione, ha dato il via libera alla fase di progettazione denota che siamo agli albori". "Il percorso che si sta compiendo è indefinito", dice il segretario provinciale Angelo Sciapichetti, "siamo davanti ad un bluff, nessun funzionario firmerà l’operazione, dobbiamo far sì che ci si mobiliti". Narciso Ricotta, consigliere comunale, dice: "Il sindaco dopo tre anni non è ancora arrivato al progetto. I soldi per l’ex Cras, per cui si aveva l’ok alla spesa, vengono dirottati su altre strutture terremotate in provincia". Ninfa Contigiani osserva: "Nel novembre 2022 mi recai dove l’ospedale dovrebbe essere costruito, non c’era nessun segno. Ad oggi non c‘è ancora nemmeno una transenna. Il servizio medico ha bisogno di strutture nuove, sia per l’utenza che per gli operatori, soprattutto alla luce di quanto la pandemia ha messo in evidenza nel settore della sanità".