Nuovo ospedale, passo avanti. Stipulato il contratto di appalto

Dopo l’aggiudicazione della procedura, avvenuta lo scorso 3 dicembre, con un ribasso del 39,50%, per un importo complessivo di 3,9 milioni di euro, la progettazione per il nuovo ospedale di Macerata ha fatto un nuovo passo in avanti. Lo scorso 4 febbraio, infatti, è stato stipulato il contratto di appalto, aggiudicato all’operatore economico Rtp Mnr Progetti s.r.l. (mandataria), Valle 3.0 s.r.l. (mandante), Termostudi s.r.l. (mandante), All Ingegneria Studio Tecnico Associato (mandante), Studio di geologia applicata Geo/Tec di Stefano Giuliani (mandante), Integrated and Sustainable Design S.r.l. (mandante).

Ora ci sono ci sono 40 giorni per il cosiddetto layout e altri 80 per la stesura definitiva del Piano di fattibilità tecnico-economica, vale a quattro mesi, se tutto filerà liscio. Una volta pronto questo documento, ad avviso della Regione possono essere avviate le procedure di esproprio, che devono essere fatte dal Comune di Macerata. Poi sarà necessario il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, acquisito il quale, si potrebbe fare la gara di appalto integrato, più o meno entro la fine dell’anno o inizio 2026.

Quanto ai finanziamenti, si ribadisce la disponibilità di 9 milioni da parte della Regione, altri 90 che dovrebbero arrivare dall’Ufficio ricostruzione (questi sottratti al risanamento dell’ex Cras a Santa Croce, già sede dell’Ast), 55 milioni dal fondo della legge 145/2018, acquisiti dalla precedente giunta Ceriscioli, e 4,5 milioni dal fondo articolo della legge 160/2019. Il costo complessivo dell’opera è stimato in 185 milioni.

La Regione, insomma, sottolinea l’accelerazione che c’è stata, anche se sui tempi di inizio lavori tra centrodestra e centrosinistra le posizioni sono assai distanti: il primo è sicuro che entro l’anno si muoveranno le ruspe per gli sbancamenti; il secondo, come ha rilevato il consigliere regionale del Pd Romano Carancini, ritiene che, dati alla mano, questo non accadrà.

f. v.