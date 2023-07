"Nuovo ospedale, servono certezze sul mantenimento dei servizi"

Civico 22, rappresentato dal coordinatore Paolo Dignani e da Nicola Serrani del direttivo, torna a chiedere certezze sul mantenimento dei servizi erogati dal distretto sanitario di Tolentino nel periodo di abbattimento e successiva ricostruzione dell’ospedale. "Ci duole ricordare che in questo ultimo anno sono stati trasferiti altrove i seguenti servizi: centro dialisi, ambulatorio cardiologico e guardia medica – spiegano –. L’Anac ha approvato il bando di gara per la ricostruzione dell’ospedale di Tolentino per una spesa di 29 milioni che l’Usr ha approvato: a questo punto non resta che attendere che la Regione pubblichi la gara europea, cosa che teoricamente dovrebbe avvenire abbastanza presto, anche se le lungaggini sinora accumulatesi non lasciano sperare così bene. Considerando dunque, secondo noi del Civico 22, che i tempi di realizzazione della struttura saranno inevitabilmente lunghi, non si possono non nutrire forti preoccupazioni sulla dislocazione dei pur pochi servizi ancora garantiti dal distretto di Tolentino nel mentre che il nostro ospedale verrà demolito. Chiediamo che vengano individuati spazi idonei e personale per un veloce ripristino del servizio di guardia medica e dell’ambulatorio di cardiologia. Inoltre, come forza civica del centrosinistra locale, chiediamo che nel frattempo non vada perduto anche il servizio Msa (Mezzo soccorso avanzato). Ribadiamo soddisfazione per l’impegno preso dalle autorità politiche della città, a mezzo di una nostra mozione approvata in Consiglio a maggioranza (si sono astenuti i consiglieri di Tolentino nel cuore e Fd’I), a vigilare affinché vengano rispettati tutti gli impegni presi dal governo regionale e a scongiurare di non perdere altri servizi nella fase intermedia di abbattimento e ripristino dell’ospedale di comunità". Infine invitano a partecipare alla manifestazione "Salviamo la sanità marchigiana" indetta da Cgil, Cisl e Uil per sabato prossimo ad Ancona.

Lucia Gentili