Nuovo ospedale: "Solo fumo negli occhi"

Passeranno molti anni prima che venga inaugurato il nuovo ospedale. Le dichiarazioni fantasiose dell’assessore regionale alla sanità, sulle ruspe in cantiere a fine 2025 o inizio 2026, sono una maldestra pezza elettorale su un buco che più nero non si può. Il voto si avvicina, le promesse sono andate a vuoto e Saltamartini, dopo quattro anni e mezzo di immobilismo della Regione con il passivo assenso del sindaco Parcaroli, butta fumo negli occhi. È il duro atto di accusa di Giordano Ripa, consigliere comunale del gruppo misto e coordinatore della civica "Futuro per Macerata", in merito alla "tempistica" per il nuovo ospedale alla Pieve. "Non è ancora disponibile neppure il terreno su cui costruirlo – prosegue – ma Saltamartini vuol far credere che, per incantesimo, tutto procederà con ritmi supersonici". Ripa (nella foto) ricorda come, al momento, l’unico dato reale sia l’aggiudicazione della procedura per la progettazione. "Anche chi è digiuno di ingegneria e architettura capisce che appaltare la progettazione non significa appaltare la costruzione dell’opera. Se tutto filerà liscio, saranno necessari diversi mesi per la redazione degli elaborati progettuali e per la stesura definitiva del piano di fattibilità tecnico-economica. Solo dopo potranno essere avviate le procedure di esproprio del terreno dove dovrà sorgere l’ospedale". Passaggi solo apparentemente lineari visto che nella fase di esproprio potrebbero subentrare non pochi ostacoli con possibili ricorsi al Tar. "Tra l’elaborazione e pubblicazione del bando e l’assegnazione dell’appalto servono, senza intoppi, 280-300 giorni prima dell’inizio dei lavori, salvo possibili ricorsi delle altre imprese concorrenti". Quanto ai fondi, "il costo è stimato in 185 milioni, ma al momento la disponibilità della Regione è di 158 milioni, 90 dei quali, quelli che dovrebbero provenire dall’Ufficio per la ricostruzione, non sono certi".