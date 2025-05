Nuovo Papa e quel legame col territorio. “Qui a Tolentino per noi è di casa”

Tolentino (Macerata), 9 maggio 2025 – Il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, e il suo legame con Tolentino. Con San Nicola e la comunità agostiniana. “Qui è di casa”, esordisce padre Marziano Rondina, ex priore, uno dei pilastri della basilica, tornato a Tolentino da settembre (prima al convento di San Giacomo Maggiore a Bologna).

L’allora prefetto del dicastero dei vescovi Prevost davanti alla basilica di San Nicola

“Diverse volte è stato nel nostro santuario – continua –, è molto vicino a noi. La sua elezione è una sorpresa, non pensavo fosse tra i primi. E una gioia. Una persona di mediazione tra gli estremi, seria, di buon senso. Preghiamo per lui”. Ieri sera, alle 21.15, nella basilica di San Nicola il priore Massimo Giustozzo ha aggiunto alla preghiera e all’adorazione eucaristica, il ringraziamento per il nuovo Pontefice. Tanti i fedeli presenti. In una delle ultime visite a Tolentino, padre Prevost, come prefetto del dicastero dei vescovi, ha celebrato la santa messa del Perdono di San Nicola, il 17 settembre 2023. C’era padre Giustino Casciano, priore provinciale degli Agostiniani d’Italia (nonché priore della stessa basilica).

Erano presenti le autorità civili e militari, tra cui i sindaci dell’unione montana Monti Azzurri presieduta da Giampiero Feliciotti. Questo il ricordo del primo cittadino di Tolentino Mauro Sclavi: “Un uomo mite, dagli occhi buoni. Abbiamo avuto un colloquio in sacrestia, era aperto all’ascolto e al dialogo. Mi aveva fatto fin da subito una bella impressione. Anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, era stato a Tolentino (per la Festa del pane, ndr) nello stesso anno. L’augurio per il nuovo Papa è che faccia da mediazione per un futuro di pace. Tolentino, tutta la comunità, è onorata di averlo avuto ospite diverse volte come priore generale dell’ordine agostiniano”.

Tanti i messaggi dei tolentinati sui social e le foto condivise con lui. Papa Leone XIV è il primo agostiniano nella storia della Chiesa a salire al soglio pontificio. “Figlio spirituale di Sant’Agostino – è intervenuto il commissario straordinario Guido Castelli - ha scelto un nome che richiama una Chiesa capace di guidare e sostenere ogni individuo, non solo nella vita spirituale, ma anche in quella sociale. La sua missione di ricostruzione va oltre la terra: riguarda la ricostruzione dei cuori, la forza di rialzarsi e la speranza in un futuro migliore. Un esempio concreto di questa missione è la rinascita delle terre e delle anime del Centro Italia, segnate dal sisma del 2016. Ho avuto il privilegio di essere presente lo scorso anno, durante la commemorazione di Santa Rita. In quella occasione, il Papa, allora cardinale, ha presieduto un solenne pontificale a Cascia, celebrando la figura della religiosa agostiniana come “modello di carità“ e “mediatrice per la riconciliazione e la pace“”.