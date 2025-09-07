Nuovo parcheggio per la scuola

È tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale del nuovo parcheggio realizzato a servizio della scuola dell’infanzia di Montefiore, che avverrà venerdì prossimo, 12 settembre, alle 18. Un intervento strategico volto a migliorare viabilità, sicurezza e servizi per famiglie e personale scolastico.

Il progetto, portato a termine dalla ditta 2P Paoloni in meno di due mesi, è parte di un più ampio piano urbanistico concordato con il Comune di Recanati. Lo spazio è ora adeguato ad accogliere le esigenze quotidiane di oltre 60 bambini iscritti, superando i limiti del vecchio parcheggio che poteva ospitare un numero esiguo di auto e risultava insufficiente alla domanda dei genitori in entrata e uscita dall’istituto. Già a inizio 2025 si parlava di varianti urbanistiche approvate dall’amministrazione volte a risolvere la cronica carenza di aree di sosta nel quartiere. In particolare, una variante ha consentito l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di 322 metri quadrati adiacenti alla scuola, destinati appunto a parcheggio pubblico. Un altro intervento ha previsto un contributo straordinario da parte dei privati, usando la realizzazione di infrastrutture come compensazione economica per il Comune. In precedenza, era stata documentata la presenza di un parcheggio minuscolo, capace di contenere al massimo 10 auto, di cui solo 3 riservate a privati, con 138 persone già promotrici di una petizione per chiedere più sicurezza davanti all’asilo.

Il nuovo parcheggio s’inserisce in un quadro di interventi più ampio e coordinato. Lo scorso anno l’amministrazione aveva attivato un presidio di sicurezza, in collaborazione con l’Associazione nazionale carabinieri in congedo, apprezzato dalle famiglie e riconfermato anche per l’anno scolastico in corso. In parallelo, sono all’ordine del giorno i contatti avviati con la Provincia di Macerata per l’installazione di un attraversamento pedonale e di un semaforo a chiamata, volti a incrementare ulteriormente la sicurezza nei pressi dell’istituto.

Il Comune organizza un momento di festa per l’apertura del parcheggio: animazioni per i bambini e una merenda offerta alla cittadinanza rendendo l’evento non solo istituzionale, ma anche festoso e partecipato.

Asterio Tubaldi