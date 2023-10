Nuovo parcheggio vicino al cimitero. Tutta la zona sarà riqualificata

"Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in prossimità del cimitero, l’opera che oltre a garantire un aumento di posti auto, consentirà di riqualificare completamente l’area, garantendo un miglioramento significativo sia in termini di funzionalità che di estetica". A dare l’annuncio è l’amministrazione comunale di Mogliano, guidata dal sindaco Cecilia Cesetti, tramite la pagina Facebook istituzionale dell’ente.