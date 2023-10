Nuovo pattinodromo a Civitanova, impianto intitolato ad Andrea Campitelli

Civitanova Marche (Macerata), 22 ottobre 2023 – Una giornata di festa per tutta la città quella che ha visto bambini, ragazzi, atleti, famiglie e amministrazione per inaugurare il pattinodromo comunale “Andrea Campitelli” di via Zavatti. Una festa di colori, sorrisi e gioia per aver riconsegnato a Civitanova una struttura sportiva più bella e più sicura. Presenti, oltre al sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Claudio Morresi, Roberta Belletti, Francesco Caldaroni e Giuseppe Cognigni; i consiglieri comunali Pierpaolo Turchi, Paola Campetelli e Gianluca Crocetti, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, Fabio Romagnoli, delegato del Coni. E tutta la Roller al completo.

Il sindaco ha ricordato gli incontri con la società dove era emersa “l’esigenza di un nuovo impianto", ma anche i “grandi risultati sportivi che ha ottenuto negli anni e che danno lustro alla nostra città. Poter sostenere una società come la vostra, capace di attrarre tanti giovani, è motivo di grande soddisfazione. Ringrazio tutti i presenti e tutti coloro che hanno lavorato per rendere questa struttura più sicura”.

“Questo nuovo pattinodromo è il risultato di un grande lavoro di squadra - ha detto la presidente della Roller Cristiana Pacini - a partire dal Sindaco Ciarapica, dagli assessori Morresi e Carassai, all’ufficio tecnico fino ai geometri comunali. Grazie a chi ci ha ospitato in questi mesi di lavoro, ma soprattutto agli atleti e alle loro famiglie per aver creduto in noi. Oggi tutto questo blu e giallo è per voi. Che possa essere un punto di aggregazione sociale e di crescita sportiva ed umana”.

Durante l’inaugurazione Elisabetta Giorgini, ex campionessa della Roller, ha ricordato Andrea Campetelli, atleta scomparso in un tragico incidente e cui il pattinodromo è intitolato: “Andrea veniva sempre con il sorriso e la gioia di pattinare - ha detto -. Per lui significava dimostrare le sue potenzialità, ma anche il piacere immenso di stare con i ragazzi. Andrea accompagnava ogni nostra difficoltà con il sorriso. Aveva un grande spirito di gioia e di grinta. Per questo auguro a tutti i giovani di essere un piccolo o una piccola Andrea”.

“É stata effettuata una revisione sostanziale – ha spiegato Carassai dopo aver ringraziato la Roller per l’attività che da sempre porta avanti –. L’impianto mostrava segni evidenti di usura lungo l’anello di corsa, sul parapetto di protezione e sulla pista interna. Per questo abbiamo deciso di ristrutturarla con uno stanziamento di 100 mila euro”. Anche l’assessore allo Sport Claudio Morresi ha voluto ringraziare la Roller “per quanto fate quotidianamente per noi e per i nostri ragazzi”.

“Lo sport è fondamentale”, ha detto il consigliere regionale Pierpaolo Borroni che ha voluto ringraziare la società, i genitori ed i ragazzi, ma anche l’amministrazione Ciarapica per “il grande lavoro che sta portando avanti nello sport”.

A benedire la nuova struttura don Edmond, vice parroco di Cristo Re: “Grazie al vostro cuore e alle mani di chi ha lavorato per rinnovare questa struttura. Perché tutto questo significa aver voluto aiutare i nostri ragazzi ed i nostri figli”. Al termine esibizione spettacolare degli atleti della Roller in pista.