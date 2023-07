Nuovo piano di mobilità ciclistica, mercoledì la presentazione: obiettivi sicurezza e sostenibilità

Appuntamento a mercoledì, in municipio, per conoscere il nuovo piano della mobilità ciclistica di Porto Recanati. A darne notizia è il sindaco Andrea Michelini (nella foto), che proprio per quel giorno ha convocato un’assemblea pubblica, alle 18, in sala consiliare, "per la presentazione del biciplan comunale, alla quale tutta la cittadinanza è invitata. Chi volesse partecipare in videoconferenza dovrà presentare richiesta all’ufficio Protocollo almeno 24 ore prima dell’assemblea, a seguito della quale riceverà il link per il collegamento". Il primo cittadino portorecanatese va quindi nel dettaglio: "Il biciplan, o piano della mobilità ciclistica, redatto per il Comune di Porto Recanati dall’architetto Alessandro Tursi, è articolato in una serie di misure volte a conseguire diversi obiettivi. In primis migliorare l’efficienza – osserva Michelini –, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistico ricreative. E poi migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni e tutelare il patrimonio naturale e ambientale". Ma un altro obiettivo del nuovo biciplan, aggiunge ancora il sindaco Michelini, è pure quello "ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo e valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia".