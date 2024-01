"Nuovo Piano Particolareggiato. Lavoro condiviso con la comunità"

"Il nuovo Piano Particolareggiato del Colle dell’infinito non è banalmente il Piano dell’Amministrazione uscente, ma è già stato condiviso con l’intera comunità di Recanati per vivere e far rivivere il paesaggio leopardiano". Ci tiene a precisarlo l’amministrazione. Quanto approvato a fine anno in Consiglio Comunale, in prima adozione, dunque è il lavoro dei tecnici avviato già nel 2000 e che vede finalmente la luce dopo oltre vent’anni. Per l’ultima sua versione i tecnici ci hanno lavorato oltre tre anni, a partire dall’affidamento dell’incarico di progettazione avvenuto nell’aprile del 2020. Il Piano è stato presentato per la prima volta nel 2021 al XV Convegno internazionale di Studi Leopardiani a cui ha fatto seguito pochi mesi dopo un tavolo tecnico con i vari ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri), agronomi, agrotecnici e associazioni varie di categoria. Contemporaneamente è stata svolta una campagna di comunicazione capillare con la spedizione di un dépliant agli oltre cento proprietari coinvolti, successivamente chiamati uno ad uno ad incontri dedicati con il gruppo di progettazione e i tecnici comunali.

Nel 2022, all’interno del XXVI Convegno Nazionale Fai, inoltre, è stato dato spazio alla presentazione del Piano con un intervento dello stesso progettista. "La conferma della sua divulgazione e condivisione viene anche – conclude la nota dell’amministrazione – dalla discussione consiliare in sede di prima adozione del Piano del 28 dicembre scorso, non solo per la sua approvazione all’unanimità, ma anche per i complimenti fatti in modo corale da tutte le rappresentanze politiche di maggioranza e di opposizione". Perché si domandano, comunque, politici e professionisti recanatesi se si è lavorato per tanti anni al nuovo piano non si sono attesi altri sei mesi per lasciare alla nuova amministrazione la possibilità di esaminarlo ed eventualmente modificarlo?

ast. t.