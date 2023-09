Nuovo piano socio sanitario: "Ospedali di prossimità più forti"

MATELICA

Venire incontro alle esigenze delle aree interne e realizzare reti di alta specialità: questi i due punti chiave dell’incontro organizzato dalla Lega Marche e svoltosi al Teatro Piermarini di Matelica, dal titolo ’Nuovo piano socio sanitario Marche, come e perché’. "Talvolta si pensa alla sanità come ad un tema che riguarda esclusivamente le persone più in là con l’età – ha dichiarato Mirko Giordani, commissario provinciale e membro del direttivo regionale Lega Giovani –: in realtà questo è un tema trasversale ed intergenerazionale, dovendo essere proprio noi giovani a dover dare manforte al sistema sanitario per andare a sostituire i sempre più numerosi medici ed infermieri che stanno andando in pensione".

Tra i vari interventi che si sono susseguiti c’è stato quello di Renzo Marinelli, capogruppo della Lega in Consiglio regionale: "La sanità assorbe circa l’80% del bilancio regionale – ha spiegato Marinelli –: con la legge di riorganizzazione siamo passati dalla ASL unica alle ASL territoriali, questo per venire incontro alle esigenze dei piccoli centri e delle aree interne, provincia per provincia; sicuramente ci sarà bisogno di un periodo di assestamento, quando si fanno le riforme i risultati non sono mai immediati ma si vedono a lungo termine. Tuttavia – conclude Marinelli – il modo di progettare e di portare avanti la sanità nelle Marche sta cambiando, e questo è importante".

A conclusione dell’evento l’intervento dell’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini: "Con il nuovo piano socio-sanitario vogliamo realizzare reti ospedaliere di alta specialità: oncologica, oculistica ecc... – afferma l’assessore –: difenderemmo così il principio degli ospedali di prossimità senza chiudere alcuna struttura ma legando tra loro le strutture stesse in una maniera che finora non è stata realizzata. Così si rafforzerebbe il sistema sanitario e si darebbe appropriatezza alle cure per i cittadini".

Alessio Botticelli