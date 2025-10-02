"Nuovo Piccolo Bar del Corso. Non dimentichiamo Fabio"

"Abbiamo aperto un nuovo Piccolo Bar del Corso, nel massimo rispetto della storia del locale e dell’amato Fabio". C’è un nuovo bar in corso Cairoli: ad animarsi e riaprire le porte è,infatti, lo storico locale prima di Fabio Andreozzi, con il nome di CaffettOne. All’ingresso si legge adesso "Piccolo Bar del Corso", il terzo dopo i due già esistenti in centro città (uno nello stesso corso Cairoli, l’altro in corso Cavour). A quasi otto mesi dalla chiusura e dal dolore per il lutto dello stimato Andreozzi, il locale si riempie nuovamente del profumo di caffè e cornetti appena sfornati, pronto ad accogliere i passanti della via. A guidarlo, ieri mattina, i dipendenti Lorena Pagano e Adriatik Bushi.

"Avevamo in mente di aprire un altro bar in corso Cairoli e ci è stato proposto di prendere il locale di Fabio – spiega Emanuel Carmona, collaboratore familiare della ditta Piccolo Bar del Corso srls, al fianco della compagna Martina Rossi –. Abbiamo deciso di prenderlo nel massimo rispetto della sua storia e dell’importanza che ha avuto quale punto di riferimento per i maceratesi, aggiungendo il nostro impegno e buon lavoro. Non nascondiamo di aver avuto dei dubbi, inizialmente, sul prenderlo o meno, proprio per non sembrare irrispettosi verso un bel periodo di storia locale; adesso però ne siamo davvero molto contenti". A un mese dall’apertura ufficiale, ottimo il riscontro della clientela e dei commercianti della zona, come continua Carmona: "Abbiamo aperto subito dopo San Giuliano, quindi siamo operativi già da un mese. Siamo felici perché abbiamo avuto da subito un buonissimo riscontro da parte della clientela e dei commercianti più vicini allo Sferisterio, che non sempre si spostavano verso di noi nel bar già aperto. È andato tutto velocemente, ma siamo molto soddisfatti".

