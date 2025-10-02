Il bivio di Yoox

Il bivio di Yoox
2 ott 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
"Nuovo Piccolo Bar del Corso. Non dimentichiamo Fabio"

"Abbiamo aperto un nuovo Piccolo Bar del Corso, nel massimo rispetto della storia del locale e dell’amato Fabio". C’è un...

Emanuel Carmona, collaboratore familiare della ditta Piccolo Bar del Corso srls, al fianco della compagna Martina Rossi

"Abbiamo aperto un nuovo Piccolo Bar del Corso, nel massimo rispetto della storia del locale e dell’amato Fabio". C’è un nuovo bar in corso Cairoli: ad animarsi e riaprire le porte è,infatti, lo storico locale prima di Fabio Andreozzi, con il nome di CaffettOne. All’ingresso si legge adesso "Piccolo Bar del Corso", il terzo dopo i due già esistenti in centro città (uno nello stesso corso Cairoli, l’altro in corso Cavour). A quasi otto mesi dalla chiusura e dal dolore per il lutto dello stimato Andreozzi, il locale si riempie nuovamente del profumo di caffè e cornetti appena sfornati, pronto ad accogliere i passanti della via. A guidarlo, ieri mattina, i dipendenti Lorena Pagano e Adriatik Bushi.

"Avevamo in mente di aprire un altro bar in corso Cairoli e ci è stato proposto di prendere il locale di Fabio – spiega Emanuel Carmona, collaboratore familiare della ditta Piccolo Bar del Corso srls, al fianco della compagna Martina Rossi –. Abbiamo deciso di prenderlo nel massimo rispetto della sua storia e dell’importanza che ha avuto quale punto di riferimento per i maceratesi, aggiungendo il nostro impegno e buon lavoro. Non nascondiamo di aver avuto dei dubbi, inizialmente, sul prenderlo o meno, proprio per non sembrare irrispettosi verso un bel periodo di storia locale; adesso però ne siamo davvero molto contenti". A un mese dall’apertura ufficiale, ottimo il riscontro della clientela e dei commercianti della zona, come continua Carmona: "Abbiamo aperto subito dopo San Giuliano, quindi siamo operativi già da un mese. Siamo felici perché abbiamo avuto da subito un buonissimo riscontro da parte della clientela e dei commercianti più vicini allo Sferisterio, che non sempre si spostavano verso di noi nel bar già aperto. È andato tutto velocemente, ma siamo molto soddisfatti".

Martina Di Marco

