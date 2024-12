Nuovo polo di emergenza. Via al cantiere vicino all’ospedale

Regione in tour per promuovere gli investimenti sulla sanità e ieri tappa a Civitanova del governatore Francesco Acquaroli e dell’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli per il via al cantiere del nuovo polo di emergenza che sorgerà accanto all’ospedale, su un’area di 4.000 mq, dietro il pronto soccorso al quale sarà collegato con un ponte sospeso. Investimento complessivo 23 milioni di euro di cui 9.623.000 relativi al primo stralcio per il quale sono previsti due anni di lavori (621 giorni). Nel progetto, otto posti letto per terapia intensiva, medicina d’urgenza, Utic e 4 sale operatorie. "Un’opera attesa da tempo - ha detto il presidente Acquaroli - perché c’è la necessità di creare realtà sempre più adeguate alle esigenze della sanità e a quelle del territorio". Oltre al polo dell’emergenza, annunciato un nuovo collegamento stradale, tra l’ospedale e via Einaudi, che attraverso l’area Sabatucci raggiungerà la provinciale all’altezza della rotatoria Paciotti.

Nella proposta di bilancio della Regione inseriti allo scopo ulteriori tre milioni di euro, 500.000 nella sessione del 2025 e il resto della somma in quella del 2026. "Stiamo correndo – ha rivendicato Baldelli – nel ridisegnare la sanità dal punto di vista strutturale e dei contenuti". Un’occasione presidiata solo da esponenti di Fratelli D’Italia; presenti la senatrice Elena Leonardi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, l’assessore Barbara Capponi, i consiglieri comunali Roberto Pantella e Roberto Tiberi.