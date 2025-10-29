Nuovo ponte a Piediripa. Completati i piloni, ora si lavora sulle travi

Iniziato l’assemblamento dei conci d’acciaio delle travi principali del nuovo ponte sul Chienti a Piediripa. Terminata la costruzione dei piloni, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il vice Luca Buldorini e il dirigente del settore viabilità Matteo Giaccaglia hanno fatto un sopralluogo nel cantiere iniziato lo scorso gennaio, e che dovrebbe terminare la prossima primavera. "Voglio ringraziare la ditta Cagnini, sta rispettando i tempi previsti per la realizzazione di un’opera viaria molto importante per il territorio provinciale, che si inserisce in uno sviluppo complessivo più ampio, penso ad esempio alla Mattei–Pieve, con il nuovo svincolo di Campogiano, al nuovo sottopasso di via Roma, senza dimenticare però lo sviluppo anche della vallata del Potenza, a cui la Provincia sta lavorando da mesi", ha commentato Parcaroli.

Il ponte, lungo 180 metri, sarà realizzato in acciaio e calcestruzzo e permetterà di passare dall’attuale viabilità a due corsie alle future quattro, due per ogni senso di marcia. Prevista anche la realizzazione di una pista ciclopedonale sul lato destro del ponte in direzione Macerata, a due corsie, larga due metri e mezzo, che permetterà anche la discesa verso le sponde del fiume Chienti, sia dal lato Corridonia che dal lato Macerata. Il progetto prevede anche l’allargamento della strada esistente, verso nord, fino alla rotatoria di intersezione tra la Provinciale 34, la strada 485 e la Provinciale 63 nel comune di Macerata e, verso sud, fino alla rotatoria in prossimità del centro commerciale CorridoMnia.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 9 milioni e 782mila euro, finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. "Procederemo con il sollevamento delle travi e il posizionamento sui piloni, mentre le saldature avverranno in quota – ha aggiunto Buldorini –. Una volta terminata, l’opera ci permetterà di andare a sistemare anche il vecchio ponte per il quale è già previsto un finanziamento. Come amministrazione abbiamo investito sulla sicurezza stradale, e continueremo a farlo".