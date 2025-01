Nuovo ponte di Piediripa. Quattro corsie in un anno: "Sarà il cantiere della svolta"

Al via il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte di Piediripa lungo la Sp 34 Corridoniana, che sarà costruito in affiancamento a quello già esistente. Il progetto esecutivo ne prevede la realizzazione per la lunghezza complessiva di 180,45 metri, con il passaggio dalle due corsie del ponte attuale a quattro corsie (due per ogni senso di marcia). Prevista, inoltre, una pista ciclopedonale sul lato destro del ponte, in direzione Corridonia-Macerata, a due corsie e larga 2,50 metri, per favorire il raggiungimento delle sponde del fiume Chienti. Nel progetto anche l’allargamento della strada esistente sia verso nord che verso sud fino alle rispettive rotatorie.

"Questo cantiere darà una svolta alla viabilità non solo della zona di Piediripa – spiega il sindaco di Macerata e presidente della Provincia, Sandro Parcaroli – e ci permetterà di intervenire per la manutenzione del ponte esistente. È un tassello importante che si inserisce in uno sviluppo complessivo del territorio: penso alla Mattei-Pieve, con il nuovo svincolo di Campogiano, e al sottopasso di via Roma, senza dimenticare lo sviluppo della vallata del Potenza al quale la Provincia sta lavorando. È un progetto a cui tengo anche per i suoi risvolti sull’economia, sul turismo e la cultura". Presente al via dei lavori anche Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia, che aggiunge: "Troppo spesso i cantieri vengono raccontati come un problema anziché come una soluzione. Con l’apertura di questo cantiere stiamo cambiando il destino del territorio, restituendo ai cittadini anche tempo, libertà e qualità di vita". "Dalla firma dell’accordo all’inizio del cantiere sono passati solo i tempi strettamente necessari – afferma Giuliana Giampaoli, sindaca di Corridonia –, senza vuoti o lungaggini. Questo grazie alla sinergia tra enti che lavorano per una realtà vivace e strategica, intervenendo in questo caso su un’arteria importante anche per il suo posizionamento".

L’intervento ammonta a 9.782.983,82 euro e, secondo programma, sarà completato in 350 giorni; ad occuparsene è il raggruppamento temporaneo delle imprese Cagnini Costruzioni srl ed Europrogress Group srl. "Interverremo su un’arteria strategica che vede transitare 29mila veicoli ogni giorno – sottolinea Matteo Giaccaglia, dirigente dell’ufficio Viabilità della Provincia e responsabile unico del progetto –. La strada di quattro corsie ci permetterà di smaltire il traffico che ad oggi, su sole due corsie, è causa di continue code. Parliamo di un vero e proprio progetto di riqualificazione urbana, che interverrà su un tratto di strada lungo 500 metri e vedrà la realizzazione di tutta l’illuminazione pubblica dal lato Macerata al lato Corridonia. Il nuovo ponte garantirà poi l’alloggiamento di sottoservizi esistenti e di nuovi: per questo intervento saranno necessari circa 85 giorni di lavoro che si sommano ai previsti 350. Una volta realizzato il nuovo ponte – conclude Giaccaglia – provvederemo alla messa in sicurezza di quello esistente".