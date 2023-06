Nuovo ponte: si vota la ratifica dell’accordo

Si riunirà domani (ore 21.15) il Consiglio comunale per esaminare sette delibere inserite nell’ordine del giorno.

Oltre all’approvazione del verbale della seduta precedente e alle comunicazioni da parte del sindaco Giuliana Giampaoli, in programma ci sarà la ratifica del decreto di approvazione relativo all’accordo per la realizzazione del nuovo ponte lungo la provinciale "Corridoniana" stipulato tra la Provincia di Macerata, il Comune di Corridonia e il Comune di Macerata. In approvazione figura poi l’adesione del territorio comunale al Gruppo di Azione Locale "Gal Sibilla" per la candidatura alle provvidenze di cui al bando intervento "Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale", dopodiché si procederà al conferimento della civica benemerenza dei Santi Pietro e Paolo. Come ultimo argomento di discussione ci sarà la mozione congiunta proposta dai gruppi consiliari "Corridonia Insieme", "Pensare Corridonia" e "Gruppo Misto", di cui ora fa parte l’ex consigliere di maggioranza Gioele Giachè, che verte sul tema riguardante il centro storico "Un museo a cielo aperto", mentre è stato presentato fuori tempo l’ordine del giorno con il quale Centrodestra Corridonia portava all’attenzione la proposta di intitolazione di una via o una piazza alla memoria di Silvio Berlusconi, un argomento che probabilmente sarà recuperato nella prossima assise civica.

d. p.