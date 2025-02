Nuovo presidente per Astea. Il Cda ha scelto Simone Marconi

Dopo l’annuncio della designazione a membro del consiglio d’amministrazione in quota Comune di Recanati del mese scorso, è ora ufficiale la nomina di Simone Marconi (nella foto) a presidente del Gruppo Astea. Marconi, che succede all’ex presidente dimessosi nel dicembre scorso, è district manager delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per Widiba, banca online del gruppo Monte dei Paschi Siena, coordinando una rete di consulenti finanziari.

"Da parte dell’amministrazione comunale c’è grande soddisfazione per la nomina di Simone Marconi a presidente – dichiara il sindaco di Recanati – Emanuele Pepa. Si tratta di un professionista serio, preparato e responsabile, che potrà offrire all’azienda una solida esperienza in campo finanziario e amministrativo. Ringrazio pertanto, anche a nome della giunta, il consiglio di amministrazione per questa nomina, arrivata in un momento delicato per Astea".

"Sono onorato di far parte di una importante risorsa del territorio come Astea – sottolinea il neo-presidente Marconi –. Da questo momento in poi, metterò in campo tutte le mie possibilità per risolvere i problemi dell’azienda, guardando sempre al suo bene e al futuro. Il mio ringraziamento va al sindaco Pepa, che in meno di un anno dall’insediamento ha già compiuto un lavoro egregio; ringrazio anche l’amministratore delegato Fabio Marchetti e il Cda per la fiducia accordatami. Astea è composta da persone brave e competenti, motivate nel loro lavoro quotidiano, dalla dirigenza ai dipendenti. Sono convinto che riusciremo, tutti insieme, a fare un buon lavoro sul territorio per un servizio di qualità alla popolazione".

Il sindaco Pepa ha tenuto a ringraziare il sindaco di Montelupone Rolando Pecora, per aver collaborato alla designazione della consigliera Alessandra Malaspina all’interno del Cda, grazie alla quale sono stati rispettati i requisiti per garantire l’alternanza di genere: "Siamo soddisfatti che tutto si sia risolto per il meglio su questo versante. Ora auguriamo a Simone Marconi un buon lavoro, certi che saprà salvaguardare non solo gli interessi di Recanati, ma anche e soprattutto quelli di Astea stessa".

Antonio Tubaldi