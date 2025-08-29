Nuovo primario di Ginecologia, c’è anche Cecchi

Sono sei i candidati ammessi a partecipare all’avviso pubblico per coprire il post di primario dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Civitanova (nella foto), lasciato libero dal dottor Filiberto di Prospero, che a fine anno andrà in pensione. Si tratta di Luca Burattini, Stefano Cecchi, Elisabetta Garbati, Annamaria Iannicco, Ugo Indraccolo e Francesco Magliacano. Burattini lavora agli Ospedali Riuniti di Ancona, Indraccolo in Umbria, tutti gli altri sono già dipendenti della Ast di Macerata. Un vuoto che l’Ast ha inteso coprire tempestivamente, senza soluzione di continuità, evitando che si creino periodi in cui l’incarico resti scoperto e venga temporaneamente assegnato ad un facente funzioni.

È invece imminente la scadenza per la presentazione delle candidature relative ad altri due avvisi pubblici per coprire i posti di direttore, vale a dire primario: Unità operativa complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Radioterapia. È scaduto alcuni giorni fa, invece, il termine per la partecipazione al bando di concorso per tre posti di Pediatra, particolarmente rilevante vista la carenza di questi professionisti, sia in ospedale che sul territorio. Assunto anche un urologo, per ora a tempo determinato, in quanto specializzando, poi conseguito il diploma di specializzazione il rapporto di lavoro sarà trasformato a tempo indeterminato.