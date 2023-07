Nuovo pulmino per i disabili "Gesto generoso di privati"

Giornata di festa per "Il Talento", che ha inaugurato il suo nuovo pulmino attrezzato, fondamentale per lo spostamento dei soggetti seguiti dalla cooperativa morrovallese.

Si tratta della realizzazione di un progetto partito mesi fa grazie all’impegno del Comune e della società benefit Pmg, che sono riusciti a convogliare le donazioni di ben 46 sponsor privati per l’acquisto del mezzo: un Fiat Ducato da nove posti, con sollevatore e la possibilità di ospitare fino a tre sedie a rotelle, utilizzabile tanto per il trasporto dei normodotati quanto per disabili. Un mezzo all’avanguardia e le donazioni copriranno anche manutenzioni e tagliandi per i primi quattro anni di vita. Nella sede di contrada Montigliano, la cooperativa ha chiamato a raccolta aziende e i partner che hanno collaborato, premiandoli con una targa ricordo. "È stato un cammino lungo, un progetto importante che arriva a compimento dopo un percorso in cui non sono mancate le difficoltà – ha rimarcato il sindaco Andrea Staffolani, affiancato dal vice Fabiana Scarpetta –. In questo momento storico non è semplice per le aziende mettersi le mani in tasca ma tutti hanno agito per il bene di questa cooperativa e quindi di questa città".

Diego Pierluigi