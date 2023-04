Nuovo regolamento del porto: cosa cambia

Nuovo regolamento del porto, l’area operativa si restringe e il piazzale del mercato ittico entra a far parte della viabilità cittadina. Significa che su questo spazio la competenza non sarà più dell’Ufficio Circondariale Marittimo, ma del Comune e potrà essere utilizzato per le esigenze della città, per esempio come parcheggio. La novità è contenuta nel documento diventato esecutivo il 4 gennaio in relazione all’approvazione del nuovo regolamento del porto. In particolare l’articolo 3, inerente la ‘Divisione area operativa e area non operativa’, con una nuova perimetrazione degli spazi e con la zona operativa modificata in seguito alla applicazione di un restringimento a vantaggio di quella non operativa, che ora comprende il piazzale adiacente la struttura del mercato ittico. Di conseguenza, il comando di polizia municipale dovrà emettere le ordinanze per disciplinare il traffico e la sosta nella zona. Il provvedimento ora è ufficiale, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.