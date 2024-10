Nuovo riconoscimento. Premiata a Roma l’azienda Tombolini

Nuovo riconoscimento per Tombolini, storica azienda di abbigliamento ora a Colmurano. Alla manifestazione ideata da Vladimiro Riga "Le Marche, una regione da podio", Silvio Calvigioni Tombolini (foto), direttore commerciale dell’azienda, ritirerà il premio con altri celebri marchigiani nel salone d’onore del Coni, al Foro Italico. "Le nostre radici nel territorio sono una questione di famiglia e di cuore, come dimostrano le numerose iniziative che portiamo avanti per valorizzarlo". Tra queste la fondazione Eugenio Tombolini.