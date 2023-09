Nuovo sito e paura del voto: "Troppe cinque discariche, deve intervenire la Regione"

"Andiamo avanti, anche per dare garanzie al Comune di Cingoli. Ma non possiamo pensare che ogni provincia debba avere una sua discarica, dobbiamo trovare altre forme ed evitare che questi temi diventino oggetto di propaganda". Mentre il Cosmari pensa di azzerare il Cda e ripartire da zero e il piano per le discariche, a fatica, prova ad andare avanti, il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, torna a chiarire il suo pensiero sul tema. Con lui anche Reano Malaisi, sindaco di Montecosaro. Entrambi, alla riunione del 3 agosto dell’Assemblea territoriale, avevano chiesto di evitare di far venire fuori i siti potenziali per la nuova discarica a ridosso delle elezioni. Su rifiuti e acqua, la decisione sembra troppo costosa. "L’assessore regionale Aguzzi – spiega Gentili – ha annunciato che si potrebbe arrivare a un solo ambito regionale, o forse due. Allora, non ha senso pensare a cinque discariche nelle Marche. Inoltre, entro il 2034 non si potranno più portare i rifiuti in discarica. Noi siamo a posto fino al 2029 con Fermo e Pesaro. Pensiamo anche a un termovalorizzatore. Evitiamo che nascano comitati locali, che farebbero confusione. Aspettiamo che finisca il lavoro scientifico, e poi usiamo un po’ di buon senso. Possiamo avere cinque discariche per un milione e 200mila residenti?". "Montecosaro da tempo ha fornito i documenti chiesti – aggiunge Reano Malaisi -, abbiamo fatto quello che dovevamo. Però ora siamo tutti in difficoltà. Paghiamo un problema presente da anni, la debolezza strutturale della politica. Mancano strutture di livello superiore, che servono per governare a livello più ampio. Da sindaco eletto con una civica, dico che manca quello che facevano i partiti: la ricerca di una sintesi". Questa però suona come una richiesta di deresponsabilizzazione. "Ma se ogni sindaco agisce in maniera autonoma, è difficile mediare, e così l’operatività è più complicata". Malaisi fa un giusto parallelo con la questione acqua pubblica. "Il presidente è stato eletto a maggioranza. E ora deve governare questa maggioranza per farla arrivare in porto. Da sei mesi non ci si mette d’accordo sulle due forme consortili possibili, perché chi ha aziende municipalizzate non vuole perdere una fonte di reddito. Con questo ritardo rischiamo di perdere quello che vogliamo tutti, la gestione pubblica dell’acqua. Con i rifiuti c’è lo stesso problema: è necessaria la politica. Ora deve intervenire la Regione per aiutare sindaci e presidente della Provincia, altrimenti non ne veniamo fuori e tra quattro anni staremo peggio ancorati".