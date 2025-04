Nuovo sito per la discarica. Il comitato deposita le obiezioni

Tiene alta la guarda il comitato "Corridonia green No discarica", che ha appena prodotto e inviato le osservazioni nella procedura di scelta del sito per la nuova discarica provinciale. Un iter oramai annoso, che al momento vede coinvolti 29 potenziali siti (solo Corridonia ne conta 3), e l’ultimo step era avvenuto s febbraio quando l’Ata 3 aveva approvato il documento preliminare alla valutazione ambientale strategica (Vas) sul piano delle localizzazioni. "Qualora i termini fossero rispettati, eventualità che ci auguriamo ma che mai è avvenuta finora – ha sottolineato il presidente del comitato Andrea Germondari – dovremmo avere la conclusione di questa fase entro fine maggio. Siamo fiduciosi che le nostre osservazioni siano accolte, ci sono diverse cose che non condividiamo". "Il sito della discarica – ha affermato Germondari – determinerà un impatto negativo sulla distribuzione insediativa, accelerando lo spopolamento dell’area in maniera direttamente proporzionale alla densità abitativa. Più persone vivono nell’area scelta, maggiore sarà lo spopolamento". Altro punto contestato è relativo al fatto che "la localizzazione del sito non comporta variazioni nell’uso delle risorse del sottosuolo. Chi potrebbe usare la falda acquifera sottostante o vicina a una discarica?"