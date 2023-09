Nuovo sostituto in procura. Ecco Francesco Carusi

Ha preso servizio da ieri in tribunale il nuovo sostituto procuratore Francesco Carusi (nella foto con il procuratore capo Giovanni Narbone). Originario di Loreto Aprutino in provincia di Pescara, 41 anni, il magistrato arriva in città dalla procura di Lanciano, dove ha preso servizio nel 2018 dopo l’uditorato svolto alla procura dell’Aquila. In base all’organizzazione dell’ufficio predisposta dal procuratore Narbone, il sostituto si occuperà di reati contro la pubblica amministrazione, e di quelli in materia di edilizia e di ambiente, insieme con il collega Claudio Rastrelli. Con l’arrivo del nuovo magistrato, diventano otto i sostituti procuratori in servizio: oltre ai due già citati, ci sono infatti Enrico Barbieri, Rita Barbieri, Rosanna Buccini, Vincenzo Carusi, Stefania Ciccioli ed Enrico Riccioni.