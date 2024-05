"Nuovo stadio, ancora promesse"

Riqualificazione del Polisportivo "solita e stucchevole querelle tra amministrazione e presidente della Civitanovese. Da una parte sempre le stesse promesse di effettuare i lavori, e dall’altra la richiesta di un nuovo stadio". Francesco Micucci, capogruppo consiliare del Pd, critica il sopralluogo al Polisportivo del sindaco Fabrizio Ciarapica con l’assessore Carassai e il patron rossoblu Mauro Profili.

"Stadio nuovo? Dove e chi paga? Domande per ora senza risposta" sottolinea il Dem che si chiede se "Civitanova ha bisogno di un nuovo stadio o, piuttosto, di uno stadio nuovo, cioè rinnovato. Forse i tifosi della Civitanovese sono interessati a uno stadio dignitoso, mentre ancora per la partita con la Jesina erano in funzione i bagni chimici e le casette di legno adibite a bar sono fatiscenti". L’esponente dell’opposizione denuncia anche "il problema degli spogliatoi, che necessitano di un profondo restyling, e dell’illuminazione anni ’80. Ma per questi interventi non occorrono anni, investimenti straordinari, ma fatti concreti da parte dell’amministrazione". E fa un parallelo con Macerata: "hanno stanziato oltre 6 milioni per gli impianti e, di questi, 4,4 per l’Helvia Recina, con i fondi Pnrr". Per Micucci la manutenzione del Polisportivo "non è un problema di categoria o di investimenti della società sportiva, ma di dignità dell’impianto e dei tifosi. Dignità che l’amministrazione, sul tema stadio, ha perso da tempo".

Lorena Cellini