Nuovo studio d’arte con Viale e Ridolfi

Oggi lo scultore Roberto Viale e la pittrice Silvia Ridolfi inaugureranno uno studio d’arte in via Ozeri a Tolentino. Viale è un "land artist" (la land art è una forma di arte contemporanea caratterizzata dall’intervento diretto dell’artista sul territorio naturale, specie negli spazi incontaminati). Diplomato in scultura all’Accademia Belle Arti di Urbino nel 1997, assieme all’artista Ridolfi, compagna nella vita e nell’arte. La pittrice è titolare da più di 20 anni di studi d’arte ad Ancona, Osimo, Camerano. Nel 2020 è nata una collaborazione artistica anche a Recanati e, superato non senza difficoltà il periodo Covid, i due artisti hanno deciso di aprire uno studio d’arte a Tolentino, in via Ozeri 26, che sarà laboratorio per i progetti, punto d’incontro con clienti e artisti, ma anche sede dove si terranno corsi di pittura e scultura per bambini e adulti. Lo studio, già aperto da qualche giorno, viene inaugurato ufficialmente questo pomeriggio alle 18. Sabato prossimo inoltre Viale inaugurerà il progetto "Panorama in cornice – percorsi di land art e arbosculture" all’agriturismo Al Crepuscolo di Montefiore delle Sorelle Gabrielloni, titolari del pluripremiato frantoio. Modellerà dal vivo un olivo per trasformarlo un’opera d’arte in cui gli alberi vengono lentamente piegati in forme artistiche scelte dall’autore.