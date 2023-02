Nuovo tetto per il bocciodromo, via ai lavori: progetto da 200mila euro

Sono ripresi a pieno ritmo i cantieri a Monte San Giusto, nonostante i rincari delle materie prime e la difficoltà nel reperire le ditte per i vari interventi.

In questi giorni, infatti, sono partiti i lavori per il rifacimento del tetto del bocciodromo comunale.

Un investimento di 200mila euro, finanziato per 120mila grazie al bando "Sport e periferie" del Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri e per la parte rimanente con l’avanzo di bilancio comunale.

I lavori, affidati alla Cem Carpenterie srl, saranno piuttosto rapidi e si concluderanno in 30-40 giorni.

"Abbiamo dovuto aspettare per far partire il cantiere, che era previsto per la fine dello scorso anno, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime – spiega il sindaco Andrea Gentili –. Si sono dovuti integrare il progetto e le relative risorse che sono state attinte dai fondi del Comune. Per questo abbiamo dovuto aspettare l’approvazione del bilancio e con l’avanzo finanziare la parte rimanente dell’opera. Come molti cantieri ci si scontra con le difficoltà nel trovare le imprese che effettuano i lavori e con gli aumenti dei prezzi, ma finalmente ci siamo e i lavori sono partiti".

Quelli al bocciodromo, però, non saranno gli unici interventi delle prossime settimane. "In questi giorni partiranno anche altre opere pubbliche – aggunge il sindaco – . Da lunedì inizieranno la realizzazione e il rifacimento di alcuni marciapiedi in un tratto di via Panette e di via Madonna Concezione, per un importo complessivo di 220mila euro e, sempre la prossima settimana – conclude il primo cittadino –, inizierà la sistemazione dell’asfalto in via Togliatti, via San Giacomo e via Matteotti. Sono già partiti, inoltre, gli interventi per il rifacimento dell’area sgambamento cani e per la manutenzione dell’impianto di illuminazione cittadino".