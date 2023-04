Apparecchiature laser, nuovo vademecum per i centri estetici: lo annuncia Confartigianato Benessere, visto il "profondo rinnovamento nel mondo dell’estetica, trainato da crescenti investimenti in formazione e in macchinari di ultima generazione". Il vademecum, presentato alla recente edizione di Cosmoprof Bologna, è "uno strumento che supporterà la categoria, agile e facile da consultare – spiega Rosetta Buldorini, presidente interprovinciale del settore Estetica – e che vuole essere una scelta strategica per aiutare gli imprenditori a seguire tutte le regolamentazioni in vigore: il rispetto delle norme non solo va a vantaggio della sicurezza di clienti e operatori, tutelando le attività, ma qualifica il professionista dell’estetica, identificandolo e differenziandolo da ‘fornitori di bellezza’ meno qualificati". Buldoroni definisce fondamentale, per chi opera nel settore, "conoscere i riferimenti normativi per i macchinari estetici che si utilizzano e che si acquistano, riconoscere quali attrezzature sono consentite e quali no, orientarsi al meglio tra le proposte del mercato, essere a conoscenza della documentazione da richiedere e scegliere un’azienda come proprio partner commerciale. Senza considerare che alcune tecnologie oggi molto in voga possono causare danni anche gravi se non vengono rispettati criteri costruttivi o procedure specifiche d’utilizzo. È evidente, quindi, come l’informazione e la formazione siano fondamentali per la tutela di operatori e clienti".