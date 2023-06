Nuovo volto per i giardini Diaz Una pista per ciclisti e pedoni, restyling alla Terrazza dei popoli

di Lorenzo Monachesi

La zona dei giardini Diaz cambierà volto tra la pista ciclopedonale, la nuova Terrazza dei popoli e un progetto sullo spazio verde. Il cantiere è in corso e si spera che il tempo non si metta di mezzo. "La pioggia – osserva l’assessore Andrea Marchiori – ha un po’ rallentato gli interventi, ma l’impresa non è in ritardo con il cronoprogramma al punto da pensare che gli interventi possano essere terminati in anticipo rispetto al termine fissato di fine anno".

Attorno all’anello dei giardini si sta realizzando una pista ciclopedonale. "Misura – spiega – circa tre metri e sarà divisa in due parti facilmente distinguibili per i differenti colori. Per la ciclopedonale sono previste a Macerata opere a segmenti che uniti tra loro danno una visione unitaria di tutto l’allestimento. L’obiettivo è realizzare un percorso che non ha nulla a che vedere con l’agonismo, ma è solo un’alternativa Green, senza devastare nulla sul piano paesaggistico, che attraverserà anche il parco di Fontescodella: il piano è di collegare questo percorso con quello nei pressi del palasport. Passando attraverso l’ultimo sottopasso, quello nei pressi del ParkSì, sarà possibile per i ciclisti immettersi sul marciapiede e percorrere pochi metri per raggiungere la rampa che porta ai Giardini dove poter proseguire nella pista ora in costruzione". I sottopassi del parco di Fontescodella richiedono una manutenzione. "C’è un finanziamento per sistemarli". Ma c’è qualcosa in vista anche per i giardini Diaz. "L’amministrazione ha vinto un bando che ci consente la loro sistemazione, ma anche quella dello spazio verde delle Vergini e del Sasso d’Italia". Nel contempo proseguono i lavori sulla Terrazza dei Popoli. "Questi interventi e quelli per la ciclopedonale attorno ai giardini hanno un finanziamento di 494mila euro, inizialmente era di 450mila euro ma siamo stati tempestivi nel rispetto dei termini e così abbiamo beneficiato del 10% di contributo per aumento prezzi". È molto improbabile che per l’estate questo spazio possa essere disponibile. "È stata completata l’impermeabilizzazione, è stato abbassato il muro esterno e quello che delimitava l’anfiteatro per conferire maggiore respiro a uno spazio che suscita molti consensi quando vi si realizzano delle manifestazioni. Ora – conclude Marchiori – la ditta sta ripristinando la pavimentazione, sistemando le aiuole, è prevista la pulizia delle mura di contorno dove saranno installate delle ringhiere e poi ci sarà una nuova illuminazione. Quanto alla ciclopedonale, ora ci sarà la posa di uno strato di asfalto di base, quindi il tappetino che avrà due colori. È già stato spostato verso la zona di Fontescodella il roseto in memoria dei bambini ebrei trucidati il 20 aprile 1945 nella scuola Bullenhsuer Damm".