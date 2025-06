Nuovo volto per il Buonaccorsi: "Intervento da 800mila euro"

Non solo strade e sottopassi, ma anche i palazzi del centro sono pronti al restyling. Per ora toccherà a Palazzo Buonaccorsi che sarà oggetto di un intervento, per un costo complessivo di 800mila euro, per eliminare i danni del sisma 2016. "Mentre sono in corso d’opera le attività di restauro di affreschi, pavimentazioni e infissi con le dotazioni dell’8x1000, approviamo anche il progetto di recupero strutturale del Palazzo settecentesco, sede dei Musei civici – ha commentato Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici –. L’obiettivo è restituire alla città il suo patrimonio, più sicuro e accessibile, mantenendo il decoro e il pregio storico architettonico. Ringraziamo l’Ufficio speciale per la ricostruzione e la Soprintendenza per l’opera prestata in favore della città".

Saranno interessati dall’intervento il prospetto esterno su via Don Minzoni, quello su vicolo Buonaccorsi, una porzione di quello su via Zara, il cortile superiore interno, la balconata del cortile superiore interno, il muro di sostegno del cortile superiore e inferiore, il prospetto interno su Rampa Zara e su vicolo Buonaccorsi e il piano seminterrato del Museo della Carrozza. I prospetti esterni e gli intonaci ammalorati saranno puliti, rinforzati e restaurati. Il cortile esterno sarà demolito, sottoposto a una pulizia generale e ricostruito. Via Buonaccorsi sarà interessata da un’opera di risanamento tramite un sistema di deumidificazione che impedirà l’assorbimento dell’acqua sulla parte muraria. Sarà, infine, ripristinato il parapetto in pietra.