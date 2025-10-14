Nuovo volto per la chiesa. Santa Madre di Dio in festa

Nuovo volto per la chiesa Santa Madre di Dio di Macerata, dove è stata inaugurata la nuova zona presbiterale. Un altare originale e moderno si apre alla navata con nuove immagini, che "esprimono un pensiero di fede nell’Eucarestia, rinvigorita dalla devozione mariana e centrata sui valori dell’accoglienza, della semplicità e del protagonismo della grazia di Dio, con la luce e i colori chiari, su tutti l’azzurro, che la evocano – come ha sottolineato in apertura della cerimonia il vescovo Nazzareno Marconi –. Volevamo ripensare questa parte significativa della chiesa senza stravolgerne il valore moderno, rispettando tutto quello che era stato costruito".

Prima della messa, alla presenza dell’architetto Michele Schiavoni, sono intervenuti il sindaco Sandro Parcaroli, che ha apprezzato "la luminosità della vista", e la presidente dell’ordine degli architetti Barbara Baiocco, che si è espressa a proposito dell’unione "tra estetica e tecnica". Fabio Morresi, per la Fondazione architettura, ha parlato della chiesa, costruita nella seconda metà degli anni ‘70, come "uno straordinario esempio di architettura moderna a servizio della spiritualità, che celebra la bellezza e la coesione della comunità".

All’apertura del rinnovato presbiterio è intervenuto anche Francesco Sabbatucci, presidente della fondazione Carima, che ha ricordato l’architetto Paolo Castelli, scomparso quasi 10 anni fa e di cui la chiesa Santa Madre di Dio porta la firma". L’architetto della diocesi Giacomo Alimenti ha poi esposto nei particolari le immagini alle spalle dell’altare, raccontandone il valore eucaristico, la cooperazione tra i soggetti che ne hanno consentito la realizzazione e i valori simbolici: "La Pentecoste, la crocifissione, l’immagine della Madonna alle spalle del nuovo cubico altare, con la luce che ci chiama e ci conduce, sono segni dell’iniziativa di Dio e della risposta dell’uomo".

Il vescovo Marconi ha poi consacrato l’altare e un emozionato don Carlos Munoz Caceres ha espresso la sua gioia: "Siamo veramente contenti, la nostra chiesa è bella".